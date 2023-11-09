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توضيح من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

آلية دراسة الاعتراض واستحقاق مبلغ الضمان الاجتماعي

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
آلية دراسة الاعتراض واستحقاق مبلغ الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه عند دراسة الاعتراض أو الشكوى المالية الخاصة بالضمان الاجتماعي، والانتهاء إلى قبولها، يتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة وحال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة التالية مباشرة.

جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الخميس.

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الاطلاع على نتيجة الاعتراض

ويمكن الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية من خلال ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • الانتقال إلى البرامج.
  • اختر برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
  • الدخول إلى الاعتراضات.
  • الضغط على رمز العين للاطلاع على النتيجة.

إيداع الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدأت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، شاملة رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل وفق التوجيه الملكي الكريم.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

الحد الأقصى للمعاش الضماني

وكانت منصة الضمان والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100، فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.

وتهدف الزيادة إلى تحقيق ما يلي:

  • المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.
  • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.
  • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
  • تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.

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