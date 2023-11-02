آلية قرعة دور الـ8 من كأس الملك

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي 2023\ 2024.
ومن المقرر أن تُقام قرعة دور الـ8 من بطولة كأس الملك، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على أن يتم إذاعتها عبر قناة SSC.
وستكون قرعة الدور ثمن النهائي مفتوحة لكل الاحتمالات دون تحديد مستويات، حيث سيكون هناك وعاءان، يضم الأول أسماء الفرق، ويتواجد في الوعاء الثاني الأرقام من 1 وحتى 8.
ويتم السحب بطريقة عشوائية، من الوعاء الأول، ورقم من الوعاء الثاني، ويتم تسكينه في مكانه بالجدول بعد ذلك، ويتم تكرار الأمر ذاته حتى اكتماله، والفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على ملعبه.
ونجح في التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الملك، كل من؛ الفيصلي بعد فوزه على النجمة بثلاثية نظيفة، والهلال بعد تفوقه على الحزم بالنتيجة ذاتها، والخليج بعد تجاوز ضمك بركلات الترجيح.
كما صعد كل من، الشباب بعد فوزه على الفتح بهدفين مقابل هدف، وأبها بعد تغلبه على الأهلي بالنتيجة ذاتها، التعاون بعد تجاوزه لعقبة الوحدة بثنائية دون رد، والاتحاد بعدما كسب الفيحاء بثلاثية نظيفة، النصر بعد الفوز على الاتفاق بهدف.
مفتوحة لكل الاحتمالات 🏟️
دون تحديد مستويات ✅
آلية قرعة دور الـ8 التي ستُجرى اليوم عند السابعة والنصف مساءً عبر @ssc_sports 📺 pic.twitter.com/DCvpmPL0kK
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) November 2, 2023