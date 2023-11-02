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المقرر إقامتها اليوم

آلية قرعة دور الـ8 من كأس الملك

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
آلية قرعة دور الـ8 من كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي 2023\ 2024.

قرعة مفتوحة

ومن المقرر أن تُقام قرعة دور الـ8 من بطولة كأس الملك، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على أن يتم إذاعتها عبر قناة SSC.

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وستكون قرعة الدور ثمن النهائي مفتوحة لكل الاحتمالات دون تحديد مستويات، حيث سيكون هناك وعاءان، يضم الأول أسماء الفرق، ويتواجد في الوعاء الثاني الأرقام من 1 وحتى 8.

آلية قرعة كأس الملك
آلية القرعة

ويتم السحب بطريقة عشوائية، من الوعاء الأول، ورقم من الوعاء الثاني، ويتم تسكينه في مكانه بالجدول بعد ذلك، ويتم تكرار الأمر ذاته حتى اكتماله، والفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على ملعبه.

آلية قرعة كأس الملك
آلية القرعة

المتأهلون في كأس الملك

ونجح في التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الملك، كل من؛ الفيصلي بعد فوزه على النجمة بثلاثية نظيفة، والهلال بعد تفوقه على الحزم بالنتيجة ذاتها، والخليج بعد تجاوز ضمك بركلات الترجيح.

كما صعد كل من، الشباب بعد فوزه على الفتح بهدفين مقابل هدف، وأبها بعد تغلبه على الأهلي بالنتيجة ذاتها، التعاون بعد تجاوزه لعقبة الوحدة بثنائية دون رد، والاتحاد بعدما كسب الفيحاء بثلاثية نظيفة، النصر بعد الفوز على الاتفاق بهدف.

الاتحاد ضد الفيحاء
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

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