آلية نقل ملكية السيارة بين أفراد العائلة عبر أبشر

أكدت منصة أبشر إمكانية نقل الملكية السيارة بين أفراد العائلة، حيث لا يشترط تحويل قيمة مبايعة للمركبة، بل يتطلب فقط سداد رسوم نقل الملكية عبر الحساب البنكي ورسوم الخدمة أثناء تنفيذ الخطوات عبر الهوية الرقمية بمنصة أبشر أفراد.

وفي وقت سابق، دشن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، بحضور مدير مركز المعلومات، عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

8 خدمات جديدة

وشملت خدمات الأمن العام الجديدة، بحسب بيان للأمن العام، خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، وخدمة استبدال اللوحات للشركات، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض، وخدمة نقل ملكية دراجة آلية، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة، بالإضافة إلى خدمة تجديد رخصة القيادة المطورة.

وأوضح الأمن العام، أن تدشين هذه الخدمات؛ يأتي امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني.