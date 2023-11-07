آلية نقل ملكية السيارة بين أفراد العائلة عبر أبشر الفيحاء يتأخر أمام العين الإماراتي بثنائية في الشوط الأول 98 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة وظائف شاغرة في مجموعة Serco وظائف شاغرة في الفطيم القابضة أمير قطر يستقبل رئيس الشورى ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ
أكدت منصة أبشر إمكانية نقل الملكية السيارة بين أفراد العائلة، حيث لا يشترط تحويل قيمة مبايعة للمركبة، بل يتطلب فقط سداد رسوم نقل الملكية عبر الحساب البنكي ورسوم الخدمة أثناء تنفيذ الخطوات عبر الهوية الرقمية بمنصة أبشر أفراد.
وفي وقت سابق، دشن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، بحضور مدير مركز المعلومات، عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
وشملت خدمات الأمن العام الجديدة، بحسب بيان للأمن العام، خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، وخدمة استبدال اللوحات للشركات، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض، وخدمة نقل ملكية دراجة آلية، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة، بالإضافة إلى خدمة تجديد رخصة القيادة المطورة.
وأوضح الأمن العام، أن تدشين هذه الخدمات؛ يأتي امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني.