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آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت شركة الكهرباء مع العديد من الاستفسارات بشأن آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد التقديم عليه وسداد قيمته.

وقالت الشركة عبر منصة إكس: إنه يتم تركيب العداد وإطلاق التيار خلال 20 يوم عمل من تاريخ السداد، وفي حال كان الطلب (برق) يتم تركيب العداد وإطلاق التيار خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد، موضحةً أن الموضوع سهل وبسيط، ويمكن تتبع طلبات إيصال الخدمة الكهربائية من الموقع أو التطبيق- من الصفحة الرئيسية- طلباتي- طلبات إيصال الخدمة الكهربائية- متابعة الطلبات.

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كما أوضحت شركة الكهرباء اشتراطات نقل العداد، وذلك ردًّا منها على استفسارات في هذا الشأن.

اشتراطات نقل عداد الكهرباء:

ولفتت شركة الكهرباء إلى أن اشتراطات نقل العداد هي ما يلي:

– يمكن النقل فنيًّا.

– تحمل التكاليف الفعلية إن وجدت.

– نقل العداد من مكان إلى مكان داخل حدود المنشأة.

– تجهيز الكابلات في الموقع الجديد.

رابط التقدم بطلب:

ولفتت إلى أنه يمكن التقدم بطلب نقل عداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي: هنا.

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