آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد موقع لبناني يخرس المزايدين على السعودية: لم تعطل مشاريعها وهي تحارب ولن تعطلها الآن رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى تأخر الاتحاد ضد الشباب بهدف في الشوط الأول التأمين على العمالة المنزلية متوقف حاليًّا بسبب إجراءات تحسينية كارلوس جونيور يُحرز الهدف الأول لـ الشباب ضد الاتحاد الطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء يايا توريه يحضر مباراة الاتحاد والشباب تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج
تفاعلت شركة الكهرباء مع العديد من الاستفسارات بشأن آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد التقديم عليه وسداد قيمته.
وقالت الشركة عبر منصة إكس: إنه يتم تركيب العداد وإطلاق التيار خلال 20 يوم عمل من تاريخ السداد، وفي حال كان الطلب (برق) يتم تركيب العداد وإطلاق التيار خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد، موضحةً أن الموضوع سهل وبسيط، ويمكن تتبع طلبات إيصال الخدمة الكهربائية من الموقع أو التطبيق- من الصفحة الرئيسية- طلباتي- طلبات إيصال الخدمة الكهربائية- متابعة الطلبات.
كما أوضحت شركة الكهرباء اشتراطات نقل العداد، وذلك ردًّا منها على استفسارات في هذا الشأن.
ولفتت شركة الكهرباء إلى أن اشتراطات نقل العداد هي ما يلي:
– يمكن النقل فنيًّا.
– تحمل التكاليف الفعلية إن وجدت.
– نقل العداد من مكان إلى مكان داخل حدود المنشأة.
– تجهيز الكابلات في الموقع الجديد.
ولفتت إلى أنه يمكن التقدم بطلب نقل عداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي: هنا.