آل منسي: امتناع الزوجة عن العلاقة الجسدية يسقط النفقة

كشف المحامي نايف آل منسي، عن الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في النفقة حتى في حال توفر القدرة المادية لدى الزوج.

حالات سقوط النفقة الزوجية

وقال نايف آل منسي خلال مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا إن النظام تضمن عددًا من الحالات أولها امتناع الزوجة عن العلاقة الجسدية، أما الحالة الثانية فهي حالة امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية فيما ترتبط الحالة الثالثة بانتقالها إلى مسكن الزوجية لكنها امتنعت عن المبيت فيه، أما الحالة الرابعة فهي في حال امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها، حيث تسقط عنه النفقة خلال فترة سفره.

راتب المرأة

وأشار إلى أنه إن كانت وظيفة المرأة تأخذ من وقتها في المنزل يفترض أن تشارك في الإنفاق، بالرغم من أن النظام لا يقر هذا الأمر لكن أدبيًا يفترض من المرأة أن تراعي هذا الأمر فهي تغيب عن منزل الزوجية، لمدة تصل في بعض الحالات لعشر ساعات وهذا على حساب الحياة الأسرية.

واستدرك بالقول إنه لا النظام ولا الشرع يمنح الزوج الحق في الحصول على مال زوجته دون رضاها، ولا يجب عليه أن يقص النفقة حتى لو كانت الزوجة موثرة أو غنية.

وتابع أنه في حالة الطلاق إن كانت الأم الحاضنة تمتلك مسكنًا لا يلزم الزوج توفير مسكن بديل لها.

4 حالات ..

المحامي نايف آل منسي: هذه الحالات تسقط نفقة الزوجة حتى في حال القدرة المادية للزوج @nayef_almnsi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/aaAOgOlbD2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 5, 2023