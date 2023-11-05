Icon

الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن Icon التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك Icon سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟ Icon بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع Icon الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة Icon الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رفض السفر مع الزوج أو الانتقال لمسجد الزوجية

آل منسي: امتناع الزوجة عن العلاقة الجسدية يسقط النفقة

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
آل منسي: امتناع الزوجة عن العلاقة الجسدية يسقط النفقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المحامي نايف آل منسي، عن الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في النفقة حتى في حال توفر القدرة المادية لدى الزوج.

حالات سقوط النفقة الزوجية

وقال نايف آل منسي خلال مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا إن النظام تضمن عددًا من الحالات أولها امتناع الزوجة عن العلاقة الجسدية، أما الحالة الثانية فهي حالة امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية فيما ترتبط الحالة الثالثة بانتقالها إلى مسكن الزوجية لكنها امتنعت عن المبيت فيه، أما الحالة الرابعة فهي في حال امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها، حيث تسقط عنه النفقة خلال فترة سفره.

قد يهمّك أيضاً
استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا

استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا

السعودية تستهدف توطين 90% من احتياجها للإنسولين

السعودية تستهدف توطين 90% من احتياجها للإنسولين

راتب المرأة

وأشار إلى أنه إن كانت وظيفة المرأة تأخذ من وقتها في المنزل يفترض أن تشارك في الإنفاق، بالرغم من أن النظام لا يقر هذا الأمر لكن أدبيًا يفترض من المرأة أن تراعي هذا الأمر فهي تغيب عن منزل الزوجية، لمدة تصل في بعض الحالات لعشر ساعات وهذا على حساب الحياة الأسرية.

واستدرك بالقول إنه لا النظام ولا الشرع يمنح الزوج الحق في الحصول على مال زوجته دون رضاها، ولا يجب عليه أن يقص النفقة حتى لو كانت الزوجة موثرة أو غنية.

وتابع أنه في حالة الطلاق إن كانت الأم الحاضنة تمتلك مسكنًا لا يلزم الزوج توفير مسكن بديل لها.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا
آخر الاخبار

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر...

آخر الاخبار
مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا
الرياضة

مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

الرياضة
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج
أخبار أمنية

القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس...

أخبار أمنية
تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية
الترفيه

تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم...

الترفيه
دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
العالم

دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات...

العالم
وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة

وظائف
حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربيًا وعالميًا
أخبار رئيسية

حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم...

أخبار رئيسية