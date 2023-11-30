آل هيازع: إكسبو الرياض مرحلة جديدة تؤكد مكانة السعودية عالميًّا

رفع رئيس جامعة الفيصل بالرياض، الدكتور محمد بن علي آل هيازع، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030.

تتويج لدورها الريادي

وأكد آل هيازع أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي تتويجًا لدورها الإقليمي والعالمي الريادي والمحوري، ويعكس والثقة الدولية التي تحظى بها السعودية والرياض كوجهة اقتصادية كبرى، أصبحت محط أنظار العالم، وهذا الحدث العالمي سيضاعف من القوة الاقتصادية للمملكة، خاصة في سياحة المعارض، التي تعد من أهم روافد الاقتصاد في الدول الكبرى، فالرياض فأصبحت بحق وجهة مثالية لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية.

نسخة استثنائية متفردة

وأشار آل هيازع إلى أن المملكة قادرة على جعل تلك النسخة من إكسبو 2030 نسخة استثنائية متفردة في برامجها ونتائجها، ومتابعاتها العالمية، وحجم المشاركات؛ لأن المملكة أعدت جيدًا لهذا الملف في وقت مبكر، وإعداد خطة إستراتيجية تنفيذية، أظهرت للعالم تفرد التوجه السعودي، مما جعل دول العالم تصوّت لملف المملكة، الذي جعل المستقبل هدفًا أسمى، وأن الغد سيكون مشرقًا للبشرية، من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع العقول الفذة؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكب الأرض، فشعار إكسبو الرياض 2030، “حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل”، وموضوعاته الفرعية “غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع”، وتسخير الإمكانات كافة.

وتابع: إن من حسن الطالع أن تتزامن استضافة المملكة معرض إكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ حيث يصبح المعرض فرصة متفردة لمشاركة العالم التجربة السعودية ورحلة تحولها الرائدة.