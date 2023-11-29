أبرز أرقام جيسوس وكاسترو قبل الديربي

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يسعى المدربان البرتغاليان خورخي جيسوس ولويس كاسترو، لمواصلة تألقهما مع الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، وخطف نقاط ديربي الرياض المقبل.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل ديربي الرياض المرتقب، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز مع جيسوس منذ بداية موسم 2023\ 2024، حيث قاده في 20 مباراة بدوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.
ولم يتلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة جيسوس أي هزيمة حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباريات، مقابل التعادل في 3 مواجهات، ويسعى للحفاظ على سلسلة عدم الخسارة بالفوز في ديربي الرياض.
على الجانب الآخر، قاد لويس كاسترو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 22 مباراة في جميع بطولات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.