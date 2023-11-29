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يُقدم الفريقان مستوى مميزًا

أبرز أرقام جيسوس وكاسترو قبل الديربي

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
أبرز أرقام جيسوس وكاسترو قبل الديربي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدربان البرتغاليان خورخي جيسوس ولويس كاسترو، لمواصلة تألقهما مع الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، وخطف نقاط ديربي الرياض المقبل.

مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل ديربي الرياض المرتقب، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

أرقام جيسوس وكاسترو هذا الموسم

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز مع جيسوس منذ بداية موسم 2023\ 2024، حيث قاده في 20 مباراة بدوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

خورخي جيسوس
جيسوس – المصدر @Alhilal_FC

ولم يتلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة جيسوس أي هزيمة حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباريات، مقابل التعادل في 3 مواجهات، ويسعى للحفاظ على سلسلة عدم الخسارة بالفوز في ديربي الرياض.

على الجانب الآخر، قاد لويس كاسترو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 22 مباراة في جميع بطولات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

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