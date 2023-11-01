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بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أكتوبر

أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم الصربي سيرجي سافيتش، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي.

سيرجي سافيتش يخطف الأنظار

وحصل سيرجي سافيتش اليوم على جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر أكتوبر الماضي، بعد تألقه مع الهلال في الجولات الثلاث الماضية، ومساهمته في الانفراد بالصدارة.

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سافيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

ويُقدم سيرجي سافيتش مستوى مميزًا مع الهلال منذ بداية منافسات دوري روشن السعودي، حيث شارك في 9 مباريات، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يُستبدل سوى مرة واحدة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وقام سيرجي سافتيش بـ9 تسديدات على المرمى بدقة 47.4%، وصنع 15 فرصة، واكتسب ركلة جزاء، وقام بـ425 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 83.5%، ولديه 19 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

سافيتش
اللاعب الصربي – المصدر spl

 الهلال يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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