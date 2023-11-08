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بعد إقالته من منصبه

أبرز أرقام نونو سانتو مع الاتحاد

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
أبرز أرقام نونو سانتو مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أُسدل الستار على مشوار المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

إقالة نونو سانتو

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.

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وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

نونو سانتو
سانتو

أرقام سانتو مع الاتحاد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 56 مباراة تحت قيادة نونو سانتو، ونجح في تحقيق 39 انتصارًا، وتعادل 9 مرات، وخسر 8 مرات، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 102 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 35 مرة، ووصل معدل الاستحواذ إلى 53.6، وأحرز اللاعبون هدفًا من كل 7 تسديدات، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 14%.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من العودة إلى منصات التتويج مع نونو سانتو، حيث حصد لقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، كما سيُشارك العميد في كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد بطل دوري روشن - الدوري السعودي
جانب من تتويج الاتحاد بلقب الدوري – المصدر @ittihad

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