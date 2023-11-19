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يهدف الدليل إلى دعم التحصيل المعرفي والمهاري للطلاب

أبرز مكتسبات هيكل الإدارات العامة للتعليم .. الوزارة داعمة ولا تتدخل في العمليات التشغيلية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
أبرز مكتسبات هيكل الإدارات العامة للتعليم .. الوزارة داعمة ولا تتدخل في العمليات التشغيلية
المواطن - فريق التحرير

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منح الدليل التنظيمي الجديد للإدارات العامة للتعليم العديد من المكتسبات الإيجابية لإدارات تعليم المناطق، منها تحقيق المرونة ودعم التحصيل المعرفي والمهاري للطلاب وكذلك تمكين الإدارات من تنويع مصادر التمويل، حيث يعزز الدليل رسالة ودور الوزارة التشريعي والتنظيمي وأنها داعمة ولكن دون التدخل في العمليات التشغيلية مع إدارات التعليم.

وجاء الدليل التنظيمي الجديد للإدارات العامة للتعليم ليقدم مكتسبات تسعى وزارة التعليم لتحقيقها في الميدان التعليمي، حيث يتم البدء بتنفيذ الدليل يوم 1 يناير المقبل 2024.

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مكتسبات مهمة

وتستعرض “المواطن” فيما يلي بعض المكتسبات المهمة لإدارات التعليم، ومنها، منح الإدارات العامة للتعليم صلاحيات واسعة تعزز اللامركزية وتسهم بسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تحقيق المرونة والاستجابة السريعة للاحتياجات التي تمكن الإدارات العامة من تجاوز الصعوبات والحالات الطارئة.

ويهدف الدليل كذلك إلى دعم التحصيل المعرفي والمهاري للطلاب باستحداث قسم (تقويم التحصيل المعرفي والمهاري)، مع دعم العمل التطوعي وتأطير خدمة المجتمع باستحداث قسم (المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي)، وكذلك تمكين الإدارات العامة للتعليم من تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها.

الدليل التنظيمي الجديد للإدارات العامة للتعليم يهدف أيضًا إلى تمكين الادارات العامة للتعليم من تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف، ومنح الإدارات العامة للتعليم إعداد خطط الايفاد والابتعاث لمنسوبيها، وكذلك تحليل الإدارات العامة لاحتياجها من شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيعهم على إدارات ومكاتب التعليم التابعة لها، مع منح الإدارات العامة المجال لتنفيذ برامج لرفع معنويات شاغلي الوظائف التعليمية وتحقيق الاستقرار النفسي والتربوي لهم، وأيضًا دعم إدارات التعليم في المحافظات التي لا تتبع لها مكاتب تعليم باستحداث قسم (دعم الخدمات المساندة لإدارات ومكاتب التعليم).

الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم

واعتمد وزير التعليم يوسف البنيان، الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بالمناطق، الذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.

وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا الدليل اعتبارًا من تاريخ 19/ 6/ 1445هـ والموافق لتاريخ 1/ 1/ 2024م، كما نص القرار على أن يُلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم والعلاقات بينها وبين بعضها البعض وبين المستويات الأعلى والأدنى.

 

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

 

ويمكنك من هنا الاطلاع على الدليل التنظيمي لإدارة التعليم العامة.

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