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في مزاد إلكتروني اليوم

أبشر : بدء مزاد لوحات حرف وحرفين

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
أبشر : بدء مزاد لوحات حرف وحرفين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة أبشر عن بدء المزاد الإلكتروني للوحات المركبات، والمكونة من حرف وحرفين مشيرة إلى أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد؛ سيتم تمديده تلقائيًا.

وتشتمل اللوحات المميزة على حرف واحد ورقمين أو رقم واحد وحرفين ويتم طرحها في مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم الثلاثاء.

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مزاد اللوحات في أبشر

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

خدمات المرور في أبشر

وهناك العديد من الخدمات المرورية التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من خلال المنصة الوطنية من بينها ما يلي:
  • تمكين الأفراد من تجديد رخصة القيادة بطريقة إلكترونية.
  • الاعتراض على المخالفات المرورية
  • الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.
  • إصدار إذن إصلاح المركبة
  • الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة
  • تمكين الأفراد من تجديد رخصة سير المركبات التي يملكونها إلكترونيًا.
  • استبدال لوحات المركبة
  • الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة مركبة.
  • الاعتراض أو التنازل عن حادث
  • إلغاء مستخدم لمركبة
  • الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين
  • معلومات رخصة القيادة
  • الإبلاغ عن سرقة مركبة

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