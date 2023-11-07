أبشر : بدء مزاد لوحات حرف وحرفين

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أعلنت منصة أبشر عن بدء المزاد الإلكتروني للوحات المركبات، والمكونة من حرف وحرفين مشيرة إلى أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد؛ سيتم تمديده تلقائيًا.
وتشتمل اللوحات المميزة على حرف واحد ورقمين أو رقم واحد وحرفين ويتم طرحها في مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 ـ اختيار المرور.
4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.