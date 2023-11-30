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قبل مواجهة الأهلي اليوم

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل مميز هجوميًّا تحت قيادة المدير الفني التونسي يوسف المناعي، في دوري روشن السعودي.

أبها يتألق مع يوسف المناعي

وأوضح حساب دوري روشن السعودي الرسمي، عبر منصة “إكس”، أن أبها يسجل بمعدل هدفين في كل مباراة تحت قيادة مدربه يوسف المناعي، كما وصل مرمى المنافسين في المواجهات الخمس.

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أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

ويأمل زعيم الجنوب في مواصلة التألق مع يوسف المناعي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، وتحقيق الفوز على الأهلي، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

الفريقان بدوري روشن

وستنطلق مباراة أبها ضد الأهلي، بعد قليل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد زعيم الجنوب في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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