أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل مميز هجوميًّا تحت قيادة المدير الفني التونسي يوسف المناعي، في دوري روشن السعودي.

أبها يتألق مع يوسف المناعي

وأوضح حساب دوري روشن السعودي الرسمي، عبر منصة “إكس”، أن أبها يسجل بمعدل هدفين في كل مباراة تحت قيادة مدربه يوسف المناعي، كما وصل مرمى المنافسين في المواجهات الخمس.

ويأمل زعيم الجنوب في مواصلة التألق مع يوسف المناعي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، وتحقيق الفوز على الأهلي، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الفريقان بدوري روشن

وستنطلق مباراة أبها ضد الأهلي، بعد قليل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد زعيم الجنوب في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.