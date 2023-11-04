أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية

قلب الفريق الكروي الأول بنادي أبها، تأخره أمام الأخدود لفوز بنتيجة 3-2 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أبها ضد الأخدود

وكان زعيم الجنوب تقدم بالهدف الأول عبر البولندي جريجور كريتشوفياك في الدقيقة الـ20، ثم نجح فريق الأخدود بعد ذلك في إحراز هدفين عبر كل من ” أندريه بوركا” و ” مصلح الشيخ” في الدقيقتين الـ 26 والـ32.

وفي الشوط الثاني، نجح زعيم الجنوب في تسجيل الهدفين الثاني والثالث عبر اللاعبين سولومون كفير بالخطأ في مرماه والكاميروني كارل إيكامبي في الدقيقتين الـ 60 والـ70.

فوز ثمين لـ أبها

وبعد الفوز، أصبح رصيد أبها 13 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد فريق الأخدود عند 7 نقاط في المركز الـ16.

وفي ختام مباريات اليوم في الجولة الـ12، تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد” في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي الغد تُختتم مباريات الجولة الـ12، بإقامة 3 مباريات وذلك ضمن مباريات موسم 2023/ 2024.

وستكون المباراة الأولى بين التعاون وضمك في السادسة مساءً على ملعب نادي التعاون الجديد.

وفي السادسة مساءً سيلعب الحزم ضد الوحدة على ملعب نادي الحزم.

وفي التاسعة مساءً سيلعب الأهلي ضد الرياض في جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.