أجواء جدة رائعة بعد أمطار الفجر

شهدت مدينة جدة هطول أمطار غزيرة خلال الليلة الماضية والساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء زادت أجواء عروس البحر الأحمر جمالًا فوق جمالها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأجواء الجميلة بعد الأمطار التي شملت العديد من أحياء جدة فيما من المتوقع أن تستمر في الهطول بدرجات متفاوتة اليوم.

تعليق الدراسة في جدة مطلب

وطالب العديد من الأهالي باستمرار تعليق الدراسة الحضورية الذي بدأ يوم أمس، حفاظًا على حياة الطلاب لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان بشأن التعليق.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أعلنت يوم أمس الاثنين تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص.

وأوضحت الإدارة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد, وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة لتكون -عن بُعد- عبر منصة مدرستي لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.