أجواء شبه هادئة اليوم وحالة ممطرة مساء الغد

توقع الباحث والإعلامي المهتم بأخبار الطقس، وليد الحقيل أن تشهد المملكة اليوم الجمعة أجواء شبه هادئة في جميع المناطق تقريبًا.

ولفت عبر حسابه بمنصة إكس، إلى وجود نشاط رياح خفيف لمتوسط ليلًا بالرياض وما حولها وطريق حرض وطريق الرين بيشة، وقد تتواجد سحب صغيرة ممطرة.

وأوضح الحقيل أن غدًا السبت سيكون النهار شبه هادئ، عدا شرق عسير وشرق الطائف وظلم وعفيف حيث يوجد نشاط رياح، فيما تبدأ حالة ممطرة جيدة من مساء السبت بين حائل وشرق المدينة المنورة والقصيم والزلفي وسدير والوشم والدوادمي ثم تمتد لعدة مناطق الأحد.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف.