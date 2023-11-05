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أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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يستعد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لخوض مباريات كأس العالم للأندية الشهر المقبل مع نادي الاتحاد.

وكان حجازي غاب عن مباريات الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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نونو سانتو سيعتمد على أحمد حجازي

المدرب نونو سانتو قرر الاعتماد على أحمد حجازي في بطولة مونديال الأندية، حيث إن الاتحاد مرشح وبقوة للفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ومواجهة الأهلي المصري في دور ربع النهائي.

ويستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإطلاق التميمة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

أحمد حجازي - الاتحاد

كأس العالم للأندية

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه سيتم إطلاق التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، في المنطقة التاريخية في جدة.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

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