أحمد حجازي يُرافق بعثة الاتحاد لأوزبكستان

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تواجد المدافع المصري أحمد حجازي، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المغادرة إلى أوزبكستان، تمهيدًا لمواجهة أجمك، يوم الاثنين المقبل.
ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا لمغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى أوزبكستان، اليوم السبت، وظهر أحمد حجازي مع اللاعبين، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير.
وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للعب.
وأكدت تقارير تواجد أحمد حجازي في القائمة الأولية للاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، والتي تضم 35 لاعبًا، على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبًا قبل انطلاق البطولة رسميًا، كما يُمكنه المشاركة آسيويًا.
ويتوقع أن يحصل أحمد حجازي على فرصة في المواجهتين المقبلتين للاتحاد بدوري أبطال آسيا أمام أجمك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني، للتأكد من جاهزيته الفنية والبدنية، وحسم موقفه من المشاركة في مونديال الأندية.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي، فيما يتذيل أجمك الترتيب بدون رصيد.