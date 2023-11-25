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استعدادًا لمواجهة أجمك الآسيوية

أحمد حجازي يُرافق بعثة الاتحاد لأوزبكستان

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
أحمد حجازي يُرافق بعثة الاتحاد لأوزبكستان
المواطن - فريق التحرير

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تواجد المدافع المصري أحمد حجازي، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المغادرة إلى أوزبكستان، تمهيدًا لمواجهة أجمك، يوم الاثنين المقبل.

أحمد حجازي يتقدم البعثة

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا لمغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى أوزبكستان، اليوم السبت، وظهر أحمد حجازي مع اللاعبين، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير.

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جانب من مغادرة البعثة – المصدر @ittihad

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للعب.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وأكدت تقارير تواجد أحمد حجازي في القائمة الأولية للاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، والتي تضم 35 لاعبًا، على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبًا قبل انطلاق البطولة رسميًا، كما يُمكنه المشاركة آسيويًا.

ويتوقع أن يحصل أحمد حجازي على فرصة في المواجهتين المقبلتين للاتحاد بدوري أبطال آسيا أمام أجمك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني، للتأكد من جاهزيته الفنية والبدنية، وحسم موقفه من المشاركة في مونديال الأندية.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي، فيما يتذيل أجمك الترتيب بدون رصيد.

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