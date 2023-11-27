أحياء شمال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر

وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الربيع في شمال مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأظهر المقطع، امتداد العشب والمساحات الخضراء على مد البصر، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.