أحياء شمال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر مختص: تيك توك أخطر تطبيق على أطفالنا سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية لا غالب أو مغلوب في قمة إنتر ميلان ويوفنتوس السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين مهرجان الوليمة يحظى بإعجاب الزوار: تنوع اجتماعي ورحلة من الخيال كلمات مورينيو تُقربه من تدريب الأهلي .. كيف ؟ الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول
وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الربيع في شمال مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
وأظهر المقطع، امتداد العشب والمساحات الخضراء على مد البصر، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
فيديو من ربيع شمال #مكة_المكرمة
رصد : @ksa201326 pic.twitter.com/FHrq6V2WPa
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 25, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.