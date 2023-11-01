أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن مزايا خفية في تويوتا لاند كروزر GXR موديل 2023 حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 ترامب يثير الذعر في البيت الأبيض تعليق الدراسة المسائية والليلية في مدارس مكة والجموم مشاركون في المنتدى الدولي للأمن السيبراني من 120 دولة سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا مقترح عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد يثير الجدل: الجمعة عبادة أم عمل؟
ترتبط زيادة الوزن بشكل كبير بالعادات الغذائية ونمط الحياة، كما أن النصيحة الأولى لمن يرغب في التخسيس وإنقاص الوزن هي تبديل نمط الحياة وتناول الطعام الصحي.
وقالت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا خبيرة التغذية الروسية: إن أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن هو الذي يحتوي على الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح وخاصة البطاطس المقلية واللحم المقلي أو المشوي.
وتابعت: إن تناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية السهلة الهضم في المساء لا يوفر الفرصة لحرق هذه السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هرمونات “حرق الدهون” ليلا ويحفز إفراز الإنسولين الذي يسبب تكوين الدهون الحشوية في الجسم.
ولفتت إلى أنه : “إذا كان الشخص يهتم بوزنه، فلا ينبغي أن يتناول وجبة العشاء في وقت متأخر، بل عليه تناول وجبة العشاء على الأقل قبل 2-3 ساعات من موعد نومه. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العشاء خفيفاً يحتوي على الخضار ولحم خالٍ من الدهن أو سمك وكمية قليلة من الحبوب الكاملة وجبن القريش”.