ترتبط زيادة الوزن بشكل كبير بالعادات الغذائية ونمط الحياة، كما أن النصيحة الأولى لمن يرغب في التخسيس وإنقاص الوزن هي تبديل نمط الحياة وتناول الطعام الصحي.

وقالت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا خبيرة التغذية الروسية: إن أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن هو الذي يحتوي على الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح وخاصة البطاطس المقلية واللحم المقلي أو المشوي.

وأضافت أن هذه بعض وجبات العشاء الأكثر خطورة، لأنها تحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية، والكثير من الدهون والكربوهيدرات البسيطة، التي تتحول إلى كتلة دهنية في الجسم ويتم تخزينها احتياطيا لسنوات عديدة في منطقة الخصر.

سعرات حرارية عالية

وتابعت: إن تناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية السهلة الهضم في المساء لا يوفر الفرصة لحرق هذه السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هرمونات “حرق الدهون” ليلا ويحفز إفراز الإنسولين الذي يسبب تكوين الدهون الحشوية في الجسم.

مخاطر تأخير العشاء

ولفتت إلى أنه : “إذا كان الشخص يهتم بوزنه، فلا ينبغي أن يتناول وجبة العشاء في وقت متأخر، بل عليه تناول وجبة العشاء على الأقل قبل 2-3 ساعات من موعد نومه. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العشاء خفيفاً يحتوي على الخضار ولحم خالٍ من الدهن أو سمك وكمية قليلة من الحبوب الكاملة وجبن القريش”.