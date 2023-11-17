Icon

ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023 Icon تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس Icon السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا ألا إن نصر الله قريب Icon إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي Icon الأمين العام لـ كايسيد: التصدي للتمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين ضرورة ملحة Icon موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر Icon هل يضم الهلال صفقة آسيوية في الميركاتو الشتوي؟ Icon صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022 Icon تأكدوا من استخراج تصريح العمرة قبل القدوم إلى الحرم المكي Icon زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الفلبين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
في إصدار الويب

أداة جديدة في إكس

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
أداة جديدة في إكس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت منصة التدوين المصغر إكس عن إضافتها أداة بحث جديدة.

الأداة الجديدة في إكس

وتظهر أداة البحث الجديدة في إكس، أنها ستكون متاحة للبحث عن “الوظائف فقط”، بحيث تفيد الباحثين عن الوظائف في العثور على إعلانات التوظيف بسهولة، وهي أداة مستخدمة لفترة طويلة في منصة “لينكد إن”.

قد يهمّك أيضاً
جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية

جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية

تاليسكا يُبدع مع النصر بدوري روشن

تاليسكا يُبدع مع النصر بدوري روشن

وكانت تعمل “إكس” على اختبار هذه الأداة في إصدارها التجريبي منذ أغسطس الماضي، لكنها طرحتها حالياً في إصدار الويب لجميع مستخدميها.

وتوقعت تقارير أن تقوم “إكس” بتوفير الأداة قريباً على إصدارَي “أندرويد” و”آي أو إس”.

وظائف مفتوحة

ويبدو أن ميزة البحث عن الوظائف مملوءة بالفعل بالوظائف المفتوحة في عديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تلك التي يديرها إيلون ماسك نفسه.

ظهرت في الأداة وظائف مفتوحة في شركات، مثل: “سبيس إكس” و”تسلا” ونيورا لينك”، وجميعها شركات مملوكة لماسك.

ويعد إطلاق هذه الأداة في إكس، تنفيذاً لوعد ماسك أن تكون “إكس” منافساً حقيقياً لـ”لينكد إن”، حينها قال: “منافسة لينكد إن، أمر رائع، وخيار أساسي في الوقت الحالي، حيث سيمكن للمستخدمين تصفح قوائم الوظائف وأوصافها، ولكن يتم توجيههم إلى مواقع الطرف الثالث لإكمال الطلب، حتى بالنسبة للوظائف على إكس نفسها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس
آخر الاخبار

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس

آخر الاخبار
مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات
السعودية اليوم

مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار...

السعودية اليوم
Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة
الترفيه

Battle of the Baddest في موسم الرياض...

الترفيه
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة...

الرياضة
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية
السعودية اليوم

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها...

السعودية اليوم
لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض
السعودية اليوم

لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب...

السعودية اليوم
أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام أبها
الرياضة

أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام...

الرياضة
الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة
السعودية اليوم

الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع...

السعودية اليوم