أداة جديدة في إكس

كشفت منصة التدوين المصغر إكس عن إضافتها أداة بحث جديدة.

الأداة الجديدة في إكس

وتظهر أداة البحث الجديدة في إكس، أنها ستكون متاحة للبحث عن “الوظائف فقط”، بحيث تفيد الباحثين عن الوظائف في العثور على إعلانات التوظيف بسهولة، وهي أداة مستخدمة لفترة طويلة في منصة “لينكد إن”.

وكانت تعمل “إكس” على اختبار هذه الأداة في إصدارها التجريبي منذ أغسطس الماضي، لكنها طرحتها حالياً في إصدار الويب لجميع مستخدميها.

وتوقعت تقارير أن تقوم “إكس” بتوفير الأداة قريباً على إصدارَي “أندرويد” و”آي أو إس”.

وظائف مفتوحة

ويبدو أن ميزة البحث عن الوظائف مملوءة بالفعل بالوظائف المفتوحة في عديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تلك التي يديرها إيلون ماسك نفسه.

ظهرت في الأداة وظائف مفتوحة في شركات، مثل: “سبيس إكس” و”تسلا” ونيورا لينك”، وجميعها شركات مملوكة لماسك.

ويعد إطلاق هذه الأداة في إكس، تنفيذاً لوعد ماسك أن تكون “إكس” منافساً حقيقياً لـ”لينكد إن”، حينها قال: “منافسة لينكد إن، أمر رائع، وخيار أساسي في الوقت الحالي، حيث سيمكن للمستخدمين تصفح قوائم الوظائف وأوصافها، ولكن يتم توجيههم إلى مواقع الطرف الثالث لإكمال الطلب، حتى بالنسبة للوظائف على إكس نفسها”.