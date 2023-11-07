أرامكو: ارتفاع النفط عوض أثر خفض الإنتاج على أرباح الربع الثالث

قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد: إن النتائج المالية للشركة شهدت ارتفاعًا في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق نتيجة قوة الطلب المدفوع بأسعار النفط العالمية على الرغم من استمرار ضغوط التضخم

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني نتيجة قوة الطلب وانخفاض المخزونات عوض أثر خفض الإنتاج على أرباح الشركة.

نمو أرباح أرامكو

وأضاف في لقاء خاص مع “العربية Business” حول نتائج الأعمال، أن نمو أرباح الشركة في الربع الثالث على أساس فصلي جاء نتيجة قوة الطلب.

أشار إلى تحقيق صافي دخل بقيمة 122 مليار ريال في الربع الثالث 2023، وسجلت التدفقات النقدية الحرة 76 مليار ريال في الربع ذاته، ونتيجة لذلك بلغت توزيعات الأرباح في الربع الثالث أكثر من 110 مليارات ريال، تشمل كلًّا من التوزيعات الأساسية والتوزيعات المرتبطة بالأداء.

وأكد أن هوامش التكرير ما زالت جيدة ولكن هوامش الكيميائيات متدنية.

زيادة صافي الدخل

وأشار إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني، وزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 57% عن الربع الثالث من العام الماضي تشمل التوزيعات الأساسية والتوزيعات المرتبطة بالأداء.

وذكر أن الشركة منذ طرحها في السوق تقوم بتوزيع أرباح أساسية وقامت بزيادتها هذا العام بنسبة 4% من 281 مليار ريال في السنة إلى 293 مليار ريال في السنة، وهذا يعني تقريبًا توزيع 73 مليار ريال في كل ربع، موضحًا أن التوزيعات الأساسية تتميز بأنها مستدامة ومتنامية، كما أنها توفر نوعًا من الصمود للمستثمرين في السنوات ذات الأداء غير القوي.

وتابع: “إضافة إلى التوزيعات الأساسية اعتمدت الشركة آلية لتوزيع أرباح إضافية مرتبطة بالأداء، وبالفعل قمنا بإقرار توزيعات مرتبطة بالأداء في الربع الثاني بنحو 37 مليار ريال، وهي الدفعة الأولى من أصل 6 دفعات، والهدف من هذه الآلية مشاركة الأرباح الإضافية مع المستثمرين في السنوات ذات الأداء القوي”.