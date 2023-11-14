أرامكو تتربع على عرش الشركات الأكثر ربحية في العالم

تتربع شركة “أرامكو” السعودية على عرش الشركات العالمية الأكثر ربحية، إذ تتخطى أرباحها خلال 12 شهرًا تم الإعلان عنهم، الأرباح التي جنتها “أبل”، و”بيركشاير هاثاواي” مجتمعتين، وفقًا لأحدث البيانات المالية المعلنة.

أرامكو تتصدر الشركات العالمية

وحققت “أرامكو” أرباحًا بقيمة تتجاوز 264 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 114 مليار دولار لـ “أبل”، و113 مليار دولار لـ”بيركشاير”.

فيما يحتل عملاق النفط البرازيلي “بتروبراس” المركز الرابع عالميًّا بأرباح تبلغ 98.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها “Companies Market Cap”، واطلعت عليها “العربية Business”.

أهمية أرامكو عالميًّا

تعتبر أرامكو أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية والإنتاج. تأسست أرامكو في عام 1933، وتعمل في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط والغاز الطبيعي.

تعتبر أرامكو مصدرًا رئيسيًّا للدخل للمملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي والصادرات النفطية للبلاد. تدير الشركة مجموعة واسعة من المشاريع النفطية في جميع أنحاء العالم وتمتلك وتدير تحت علامتها التجارية العديد من المصافي ومحطات الغاز ومرافئ التصدير.

أسهم أرامكو

في عام 2019، أدرجت أرامكو أسهمها للتداول العام في السوق المالية السعودية (تداول)، وكانت طرح أسهم أرامكو أكبر طرح عام أولي في التاريخ، حيث جذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والعالميين.

تُعَدُّ أرامكو شركة متقدمة تحتل مكانة رائدة في صناعة النفط والغاز، وتسعى دائمًا لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب العالمي على الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.

أرامكو تتحول رقميًّا

وفي سياق متصل وقعت أرامكو، اتفاقية مع “solutions by stc”، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف من خلالها لتوفير وتشغيل حاسب فائق الأداء، ضمن اتفاقية تهدف لتمكين التحول الرقمي لشركة أرامكو على مدى 5 سنوات، وذلك بقيمة تبلغ 329 مليون ريال سعودي.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستدعم solutions التحول الرقمي لأرامكو السعودية، من خلال تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة الحاسب فائق الأداء، الإدارة والصيانة والدعم الفني لمدة خمس سنوات، توفير خدمات استضافة مراكز البيانات للحاسب الفائق الأداء، توفير شبكة اتصال خاصة ومؤمَّنة، وتوفير أحدث آليات وخدمات الأمن السيبراني.

مايكروسوفت تأتي ثانيًا

وتخلفت “مايكروسوفت” صاحبة المرتبة الثانية عالميًّا بعد أرامكو من حيث القيمة السوقية في الترتيب، إذ جاءت في المركز الخامس من حيث الأرباح والتي بلغت 95 مليار دولار خلال آخر 12 شهرًا معلنة.

بينما لا تزال المنافسة محتدمة بين شركات التكنولوجيا والطاقة، فقد احتلت “جوجل” المركز السادس عالميًّا من حيث الأرباح بقيمة 78.8 مليار دولار، تلتها شركة “غازبروم” الروسية بأرباح 76.8 مليار دولار.

وظهر “جي بي مورغان” كأكثر المؤسسات المالية ربحية في العالم بأرباح 63.5 مليار دولار، وثاني اثنين من المؤسسات المالية بين أكثر الشركات ربحية في العالم خارج قطاعي الطاقة والتكنولوجيا. بينما احتلت “إكسون موبيل” الأمريكية المرتبة التاسعة في القائمة، بأرباح 61 مليار دولار. بينما جاء أكبر بنك في العالم من حيث الأصول “ICBC” الصيني في المركز العاشر بأرباح 58.9 مليار دولار.