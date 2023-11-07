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يستفيد بها 241,946,738,013 سهماً

أرامكو تعلن توزيع أرباح بقيمة 110.18 ملیار ﷼

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
أرامكو تعلن توزيع أرباح بقيمة 110.18 ملیار ﷼
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2023م، بالإضافة إلى توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م بقيمة إجمالية تصل 110.18 ملیار ﷼ (29.38 مليار دولار أمریكي).

تفاصيل أرباح أرامكو

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن توزيعات الأرباح الأساسية تبلغ 73.16 ملیار ﷼ سعودي (19.51 ملیار دولار أمریكي) أما توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 37.02 ملیار ﷼ سعودي (9.87 ملیار دولار أمریكي) يستفيد بها 241,946,738,013 سهماً.

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وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع هي 0.4554 ﷼ سعودي للسهم، وتشمل، توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3024 ﷼ سعودي وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1530 ﷼ سعودي.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وأفادت أرامكو أن تاریخ الأحقیة ھو 1445/04/30ھ الموافق 2023/11/14م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، فيما سیكون تاریخ التوزیع 1445/05/16ھ الموافق 2023/11/30م

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