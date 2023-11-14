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إنجاز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد

أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار
المواطن - فريق التحرير

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نجحت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، في إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمالها جنوب الغوار، وأُنجز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد، ويدعم هذا الإنجاز إستراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من نصف إنتاج عام 2021 بحلول عام 2030.

رفع قدرة المعالجة الإجمالية

وتبلغ قدرة المعالجة في المرافق التي شُغِّلَت في جنوب الغوار 300 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الخام، و38 ألف برميل يوميًا من قدرة معالجة المكثفات.

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واستجابة للطلب المتزايد على الغاز، ستواصل الشركة جهودها لرفع قدرة المعالجة الإجمالية إلى أكثر من الضعف، للوصول للهدف الإستراتيجي لجنوب الغوار والمتمثل في توفير نحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الخام في المستقبل القريب.

الإنتاج الأول للغاز الحبيس

وأوضح رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر النعيمي، أن الإنتاج الأول للغاز الحبيس غير التقليدي من جنوب الغوار يعد علامة فارقة توضح التقدم الحقيقي الذي تحرزه إستراتيجيتنا للتوسع في إنتاج الغاز، الذي يتوقع أن يكون له دور في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة منخفضة الانبعاثات، ودعم النمو في قطاع المواد الكيميائية، مشيرًا إلى أن القدرة على بدء الإنتاج قبل شهرين من الموعد المحدد، وبأقل من الميزانية المقررة، يُعد شهادة على جهود العاملين وتصميمهم على مواصلة تعزيز أعمال قطاع التنقيب والإنتاج.

ويمثّل نجاح إنتاج الغاز الحبيس من جنوب الغوار ثاني تشغيل للغاز غير التقليدي لأرامكو السعودية، وذلك بعد بدء الإنتاج في حقل شمال المملكة في عام 2018 مع تسليم 240 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا للعملاء في وعد الشمال، ويجري العمل بشكلٍ متزامنٍ في حقل الجافورة العملاق للغاز غير التقليدي، والذي يُعد أكبر حقل للغاز الصخري الغني بالسوائل في منطقة الشرق الأوسط.

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