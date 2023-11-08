أرباح جبل عمر تصل 305.46 مليون ريال في الربع الثالث

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أعلنت شركة جبل عمر عن ارتفاع أرباحها إلى 305.46 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 99.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية فقد ارتفعت الإيرادات إلى 234.62 مليون ريال مقارنة مع 218.63 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل 305.46 مليون ريال مقارنة مع 153.11 مليون ريال في نفس فترة المقارنة.
كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 237.5 مليون ريال مقابل خسارة 157.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 12.92 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 12.88 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 0.31%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.21 ريال مقابل خسارة 0.17 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي: