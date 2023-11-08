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ربحية السهم تودع الخسارة وتصل 0.21 ريال

أرباح جبل عمر تصل 305.46 مليون ريال في الربع الثالث

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
أرباح جبل عمر تصل 305.46 مليون ريال في الربع الثالث
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جبل عمر عن ارتفاع أرباحها إلى 305.46 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 99.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أرباح جبل عمر

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية فقد ارتفعت الإيرادات إلى 234.62 مليون ريال مقارنة مع 218.63 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل 305.46 مليون ريال مقارنة مع 153.11 مليون ريال في نفس فترة المقارنة.

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كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 237.5 مليون ريال مقابل خسارة 157.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

حقوق المساهمين

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 12.92 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 12.88 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 0.31%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.21 ريال مقابل خسارة 0.17 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ارتفاع الإيرادات

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:

  • ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، وذلك بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف.
  • تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الربع الحالي.
  • انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 73% والتي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر ائتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.

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