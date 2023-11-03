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في افتتاح منافسات الجولة الـ12

أرجنتيني يُدير مباراة الشباب ضد الاتحاد

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
أرجنتيني يُدير مباراة الشباب ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام لقاءات اليوم في افتتاح الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وفي مقدمتها؛ مباراة الشباب ضد الاتحاد.

حكام مباراة الشباب ضد الاتحاد

وأسندت اللجنة مسؤولية إدارة مباراة الشباب ضد الاتحاد، لطاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة نيكولاس راميريز، ويساعده غابرييل تشاد وبابلو غونزاليس.

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لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وسيكون خالد الأحمري حكمًا رابعًا في مباراة الشباب ضد الاتحاد التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وجورج بالينو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

حكام مباريات اليوم

وفي بقية مباريات اليوم، يقود فيصل البلوي، مباراة الطائي ضد الفيحاء، ويساعده فيصل القحطاني ومحمد المطرودي، الحكم الرابع محمد البريدي، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالله آل عجيم.

ويقود طاقم هندوراسي بقيادة هيكتور مارتينيز، مباراة الفتح ضد الهلال، ويساعده والتر لوبيز وكريستيان راميريز، وسيكون عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو كارلوس أورب، ويساعده سعد الشبرمي.

الهلال في دوري روشن - مومباي سيتي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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