أرجنتيني يُدير مباراة الشباب ضد الاتحاد

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام لقاءات اليوم في افتتاح الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وفي مقدمتها؛ مباراة الشباب ضد الاتحاد.
وأسندت اللجنة مسؤولية إدارة مباراة الشباب ضد الاتحاد، لطاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة نيكولاس راميريز، ويساعده غابرييل تشاد وبابلو غونزاليس.
وسيكون خالد الأحمري حكمًا رابعًا في مباراة الشباب ضد الاتحاد التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وجورج بالينو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.
وفي بقية مباريات اليوم، يقود فيصل البلوي، مباراة الطائي ضد الفيحاء، ويساعده فيصل القحطاني ومحمد المطرودي، الحكم الرابع محمد البريدي، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالله آل عجيم.
ويقود طاقم هندوراسي بقيادة هيكتور مارتينيز، مباراة الفتح ضد الهلال، ويساعده والتر لوبيز وكريستيان راميريز، وسيكون عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو كارلوس أورب، ويساعده سعد الشبرمي.