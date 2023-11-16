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بعد اهتمام نيوكاسل الإنجليزي بضمه

أرقام روبن نيفيز تُجبر الهلال على عدم بيعه

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
أرقام روبن نيفيز تُجبر الهلال على عدم بيعه
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي روبن نيفيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض نيفيز مع الهلال 17 مباراة في الموسم الجاري في مختلف البطولات، حيث خاض 12 لقاء في دوري روشن و 3 مباريات في دوري أبطال آسيا ومباراتين في كأس الملك.

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وخلال تلك المباريات صنع نيفيز تمريرتين حاسمتين وأحرز هدفين.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر spl

سببان وراء رفض الهلال التفريط في روبن نيفيز 

الهلال سيرفض انتقال نيفيز لفريق نيوكاسل، لسببين أولهما هو الاعتماد عليه بصورة أساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

السبب الثاني هو صعوبة إيجاد بديل لنيفيز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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