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ضمن منافسات دوري روشن

أرقام سلبية تُلاحق الاتحاد مع نونو سانتو

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
أرقام سلبية تُلاحق الاتحاد مع نونو سانتو
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، ليُحقق أكثر من رقم سلبي.

فوز الشباب ضد الاتحاد

ولعب الشباب ضد الاتحاد بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدف دون رد سجله كارلوس جونيور.

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الشباب ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

الاتحاد يُعاني مع نونو سانتو

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ تولى نونو سانتو مهمة القيادة الفنية في الموسم الماضي.

وتراجع ترتيب الاتحاد في قائمة الأقوى دفاعيًا إلى المركز الثالث بـ10 أهداف، بعدما كان منفردًا بصدارة القائمة، كما تراجع للمركز الرابع بقائمة الأقوى هجوميًا بالتساوي مع الأهلي والتعاون، حيث تجمد رصيده عند 21 هدفًا.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

كما كرر الاتحاد مع نونو سانتو السلسلة الأسوأ له في الدوري السعودي للمحترفين، والتي تعود إلى موسم 2019\ 2020، عندما تعثر في 5 مباريات متتالية، بالخسارة في مباراتين والتعادل في 3 مواجهات، كما حدث هذا الموسم.

وساهمت التعثرات المتتالية للاتحاد مع نونو سانتو في آخر 5 جولات بدوري روشن السعودي، في تراجعه من الصدارة إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة، وبات قريبًا من التراجع للمركز السابعة في حالة فوز الاتفاق ضد الرائد اليوم.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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