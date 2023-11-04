أرقام سلبية تُلاحق الاتحاد مع نونو سانتو

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، ليُحقق أكثر من رقم سلبي.

فوز الشباب ضد الاتحاد

ولعب الشباب ضد الاتحاد بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدف دون رد سجله كارلوس جونيور.

الاتحاد يُعاني مع نونو سانتو

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ تولى نونو سانتو مهمة القيادة الفنية في الموسم الماضي.

وتراجع ترتيب الاتحاد في قائمة الأقوى دفاعيًا إلى المركز الثالث بـ10 أهداف، بعدما كان منفردًا بصدارة القائمة، كما تراجع للمركز الرابع بقائمة الأقوى هجوميًا بالتساوي مع الأهلي والتعاون، حيث تجمد رصيده عند 21 هدفًا.

كما كرر الاتحاد مع نونو سانتو السلسلة الأسوأ له في الدوري السعودي للمحترفين، والتي تعود إلى موسم 2019\ 2020، عندما تعثر في 5 مباريات متتالية، بالخسارة في مباراتين والتعادل في 3 مواجهات، كما حدث هذا الموسم.

وساهمت التعثرات المتتالية للاتحاد مع نونو سانتو في آخر 5 جولات بدوري روشن السعودي، في تراجعه من الصدارة إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة، وبات قريبًا من التراجع للمركز السابعة في حالة فوز الاتفاق ضد الرائد اليوم.