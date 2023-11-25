أرقام عبدالرزاق حمدالله في 50 مباراة مع الاتحاد

ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الاتفاق، ليترك بصمة في مباراته الـ50 مع العميد بدوري روشن السعودي.

عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد

وتوج عبدالرزاق حمدالله مشاركته الـ50 مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بتسجيل هدفه رقم 39، ويرفع عدد أهدافه في الموسم الرياضي الحالي إلى 6 أهداف، بجانب تقديمه لتمريرتين حاسمتين خلال 11 مباراة.

وبدأ عبدالرزاق حمدالله مشواره مع الاتحاد في دوري روشن السعودي موسم 2021\ 2022، حيث شارك في 13 مباراة وأحرز 12 هدفًا، وخاض بقميص العميد 26 مواجهة موسم 2022\ 2023، وسجل 21 هدفًا.

تعادل الاتحاد ضد الاتفاق

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق بالأمس في ملعبه بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق الذي يتواجد في المركز السابع.