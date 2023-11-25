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ضمن منافسات دوري روشن

أرقام عبدالرزاق حمدالله في 50 مباراة مع الاتحاد

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
أرقام عبدالرزاق حمدالله في 50 مباراة مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الاتفاق، ليترك بصمة في مباراته الـ50 مع العميد بدوري روشن السعودي.

عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد

وتوج عبدالرزاق حمدالله مشاركته الـ50 مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بتسجيل هدفه رقم 39، ويرفع عدد أهدافه في الموسم الرياضي الحالي إلى 6 أهداف، بجانب تقديمه لتمريرتين حاسمتين خلال 11 مباراة.

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وبدأ عبدالرزاق حمدالله مشواره مع الاتحاد في دوري روشن السعودي موسم 2021\ 2022، حيث شارك في 13 مباراة وأحرز 12 هدفًا، وخاض بقميص العميد 26 مواجهة موسم 2022\ 2023، وسجل 21 هدفًا.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @SPL

تعادل الاتحاد ضد الاتفاق

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق بالأمس في ملعبه بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الاتفاق ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق الذي يتواجد في المركز السابع.

الاتفاق ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

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