أرقام عبدالرزاق حمدالله في 50 مباراة مع الاتحاد حساب المواطن: إضافة التابع لا تؤثر على الدعم النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014 مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة سحب رعدية ممطرة وضباب على معظم المناطق موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة ترتيب الدوري السعودي بعد ثلاثية النصر ضد الأخدود خطوات تعديل البيانات الشخصية لمستفيدي الكهرباء ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال
ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الاتفاق، ليترك بصمة في مباراته الـ50 مع العميد بدوري روشن السعودي.
وتوج عبدالرزاق حمدالله مشاركته الـ50 مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بتسجيل هدفه رقم 39، ويرفع عدد أهدافه في الموسم الرياضي الحالي إلى 6 أهداف، بجانب تقديمه لتمريرتين حاسمتين خلال 11 مباراة.
وبدأ عبدالرزاق حمدالله مشواره مع الاتحاد في دوري روشن السعودي موسم 2021\ 2022، حيث شارك في 13 مباراة وأحرز 12 هدفًا، وخاض بقميص العميد 26 مواجهة موسم 2022\ 2023، وسجل 21 هدفًا.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق بالأمس في ملعبه بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق الذي يتواجد في المركز السابع.