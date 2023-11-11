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ضمن منافسات دوري روشن

أرقام مميزة لـ كورونادو ضد أبها

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
أرقام مميزة لـ كورونادو ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي إيغور كورونادو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أبها، ليُحقق أكثر من رقم مميز في دوري روشن السعودي.

كورونادو يخطف الأنظار

وشارك كورونادو بشكل أساسي خلال مباراة الاتحاد ضد أبها بالأمس، وساهم في تسجيل 3 أهداف، حيث نجح في هز الشباك مرة وقدم تمريرتين حاسمتين، وقام بـ4 تسديدات بينهم تسديدة على المرمى.

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كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وقام كورونادو بـ41 تمريرة ناجحة في مباراة الاتحاد ضد أبها، بنسبة نجاح وصلت إلى 89%، وكان الأكثر صناعة للفرص بـ3 فرص، والأكثر نجاحًا في المراوغة بـ5 مرات، والأكثر ربحًا للالتحامات بـ10 مرات.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن كورونادو حصل على ثاني أعلى تقييم في المباراة بـ9.8 درجات، خلفًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما الذي حصل على 10 درجات.

كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

فوز الاتحاد ضد أبها

ولعب الاتحاد ضد أبها بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 4\2، بهاتريك كريم بنزيما وهدف للنجم البرازيلي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، في المركز الـ13.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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