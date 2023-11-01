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بعد إصابته بالصليبي

أزمة بشأن جراحة نيمار

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
أزمة بشأن جراحة نيمار
المواطن - فريق التحرير

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بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار قريبًا من بدء برنامج التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليُسرى.

إصابة نيمار بالرباط الصليبي

وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد أوروجواي، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وأعلن الهلال بالأمس، أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجم البرازيلي أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وسيخضع لعملية جراحية لاحقًا، مؤكدًا أن مدة البرنامج العلاج ستتحدد بعد العملية.

نيمار
إصابة النجم البرازيلي – المصدر apnews

أزمة بشأن العملية الجراحية

وكشفت شبكة “جلوبو سبورت” البرازيلية، عن مفاجأة بشأن إصابة النجم البرازيلي، وذكرت: “رغم مرور أسبوعين على إصابة نيمار، فإن نجم الهلال لم يخضع لجراحة في الركبة حتى الآن”.

وأضافت: “نيمار يخطط لإجراء الجراحة، غدًا الخميس، في البرازيل تحت إشراف رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، لكن نادي الهلال لم يمنح اللاعب الموافقة النهائية على هذا الأمر حتى الآن”.

ولفتت الشبكة البرازيلية، إلى أن مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب ستكون 10 أشهر، وتابعت: “خلافًا وقع بين نيمار والهلال حول هوية الطبيب الذي سيجري الجراحة”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وتابعت: “يريد الهلال أن يجري الجراح الفرنسي الشهير برتراند سونيري-كوتيت هذه العملية، خاصة أنه متخصص في الإصابات الخطيرة للركبة، ويضغط الاتحاد البرازيلي، من أجل أن يجري الطبيب رودريجو لاسمار هذه الجراحة”.

وكان رودريجو لاسمار مسؤولًا عن إجراء عملية جراحية للاعب عندما تعرض لكسر في قدمه اليمنى عام 2018، كما أشرف على علاج النجم البرازيلي عند إصابته الأخيرة في أربطة كاحله الأيسر.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

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