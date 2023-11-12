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بعد الفوز على ستاد ريمس

أزمة بين مبابي ولاعبي باريس سان جيرمان

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
أزمة بين مبابي ولاعبي باريس سان جيرمان
المواطن - محمد سمعه

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واجه النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة مع زملائه وذلك بعد الفوز أمس على فريق ” ستاد ريمس” في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الفرنسي.

سبب انتقاد مبابي

وذكرت صحيفة L ‘EQUIPE الفرنسية أن مبابي تعرض لانتقادات حادة من زملائه بعد نهاية مباراة ستاد ريمس حيث تم انتقاده بسبب أنانيته في اللعب وعدم اهتمامه ببقية زملائه في أرض الملعب.

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وكان مبابي تعرض لانتقادات أيضًا من لاعبي سان جيرمان بعد الخسارة من ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وذلك بسبب أنانيته.

ويعيش مبابي حالة نفسية سيئة، بعدما تراجع ريال مدريد الإسباني عن التعاقد معه والتفكير في ضم اللاعب الألماني جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “إدارة ريال مدريد، تميل حاليًّا لاستثمار أموالها في صفقة مستقبلية، بدلًا من مبابي، الذي يتمسك براتبه الضخم في باريس سان جيرمان الفرنسي”.

وأضافت: “واستقرت إدارة الريال على خطة بديلة، وهي التفاوض لضم جمال موسيالا، جناح فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا”.

ليفربول الإنجليزي كان أبدى اهتمامه بضم النجم مبابي في حال رفض الريال التعاقد معه.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وكان قريبًا من الانتقال لنادي ريال مدريد في صفقة انتقال حر في 2022، قبل أن يُجدد عقده في اللحظات الأخيرة.

 

 

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