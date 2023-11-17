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منقطع عن التدريبات بالفترة الحالية

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يعيش اللاعب زكريا هوساوي أزمة في جدران نادي الاتحاد، وذلك بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة.

ماذا فعل زكريا هوساوي ؟

وكان برنامج “شوت” قال اليوم: إن المدرب القادم للاتحاد سيتولى ملف اللاعب زكريا هوساوي خاصة بسبب سوء سلوكه وانقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.

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وربما إذا استمر هوساوي في سلوكه الحالي، قد يغادر نادي الاتحاد في يناير المقبل.

وبات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.

زكريا هوساوي
هوساوي

الاتحاد يفاوض جاياردو

وأكدت تقارير، مساء أول أمس الأربعاء، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع جاياردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.

وكشف خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، تفاصيل الاتفاق عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سيوقع جاياردو على عقد حتى يونيو 2025، وسيتضمن العقد خيارًا للتمديد 18 شهرًا، حتى يونيو 2027”.

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 47 عامًا حقق خلال مسيرته 15 بطولة وهم “بطولة الدوري الأوروجوياني مع فريق ناسيونال موسم 2011/ 2012″.

حقق 14 بطولة مع نادي ريفر بليت وهم “الدوري الأرجنتيني عام 2021، كأس الأرجنتين 3 مرات أعوام 2016 و2017 و2018، كأس السوبر الأرجنتيني مرتين”.

بطولة رابطة دوري المحترفين في عام 2021، كأس كوبا ليبرتادورس مرتين، كأس سودا أمريكانا، كأس ريكوبا سودا أمريكانا، بطولة بنك سورجو.

 

 

 

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