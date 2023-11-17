أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض استعلام نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا ليونيل ميسي لـ لاعبي أوروجواي: احترموا أنفسكم ! مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3 ملم صالح الشهري يستذكر هدفه في الأرجنتين
يعيش اللاعب زكريا هوساوي أزمة في جدران نادي الاتحاد، وذلك بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة.
وكان برنامج “شوت” قال اليوم: إن المدرب القادم للاتحاد سيتولى ملف اللاعب زكريا هوساوي خاصة بسبب سوء سلوكه وانقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.
وربما إذا استمر هوساوي في سلوكه الحالي، قد يغادر نادي الاتحاد في يناير المقبل.
وبات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.
وأكدت تقارير، مساء أول أمس الأربعاء، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع جاياردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.
وكشف خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، تفاصيل الاتفاق عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سيوقع جاياردو على عقد حتى يونيو 2025، وسيتضمن العقد خيارًا للتمديد 18 شهرًا، حتى يونيو 2027”.
المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 47 عامًا حقق خلال مسيرته 15 بطولة وهم “بطولة الدوري الأوروجوياني مع فريق ناسيونال موسم 2011/ 2012″.
حقق 14 بطولة مع نادي ريفر بليت وهم “الدوري الأرجنتيني عام 2021، كأس الأرجنتين 3 مرات أعوام 2016 و2017 و2018، كأس السوبر الأرجنتيني مرتين”.
بطولة رابطة دوري المحترفين في عام 2021، كأس كوبا ليبرتادورس مرتين، كأس سودا أمريكانا، كأس ريكوبا سودا أمريكانا، بطولة بنك سورجو.