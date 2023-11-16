أزمة قضائية تواجه نيمار في البرازيل

يواجه النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال أزمة قضائية في البرازيل وذلك بسبب إحدى السيدات.

وقالت صحيفة L e Parisien الفرنسية إن النجم البرازيلي تمت إحالته إلى المحكمة الصناعية وذلك بعد رفع سيدة برازيلية قضية ضد اللاعب بسبب عملها عنده بشكل غير قانوني.

ماذا طلبت الأم من نيمار ؟

وقالت الأم إنها تريد تعويضًا ماليًا قدره 368 ألف يورو من نجم الهلال حيث ذكرت بأنها كانت تعمل عنده وفي منزله بشكل غير قانوني ولم تحصل على حقها منه ماليًا خلال الفترة من يناير 2021 حتى أكتوبر 2022.

وفي وقت سابق، كشف رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب نيمار دا سيلفا نجم الهلال، وذلك بعد أن خضع لجراحة طبية في منطقة الرباط الصليبي في الركبة مؤخرًا.

وتحدث طبيب المنتخب البرازيلي عن اللاعب قائلًا: ” سيحتاج لفترة طويلة من العلاج للعودة إلى المباريات هو يستجيب بشكل جيد ولكنه سيحتاج لمزيد من الجهد والعمل بشكل قوي على لياقته البدنية للعودة”.