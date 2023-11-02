Icon

أزمة لـ الهلال قبل مواجهة الفتح Icon طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير الجدل Icon معالجة أكثر من 62 موقعًا لتجمع المياه في بريدة Icon أكثر من 50 طبيبًا وطبيبة في مؤتمر الطب التجميلي بالرياض  Icon الفتح يُحقق ثاني أفضل انطلاقة بدوري المحترفين Icon السعودية تسابق الزمن لبناء مستقبل ما بعد النفط Icon الاتفاق يبحث عن انطلاقة قوية في ملعبه الجديد Icon السديس: السعودية تردف القول بالفعل ووقفاتها مع الشعب الفلسطيني بعيدة عن المُزايدات Icon زيادة الملح بوجباتك يؤدي للإصابة بـ السكري! Icon كريستيانو رونالدو يستهدف تعزيز صدارته لهدافي دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
غدًا في دوري روشن

أزمة لـ الهلال قبل مواجهة الفتح

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
أزمة لـ الهلال قبل مواجهة الفتح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا مباراة الفتح في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، منقوصًا من أحد أهم عناصره مما يُسبب أزمة هجومية للفريق.

سبب غياب ميتروفيتش

ومن المتوقع غياب اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن مواجهة الفتح بسبب الإصابة.

قد يهمّك أيضاً
طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير الجدل

طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير الجدل

بصمة فيرمينو تغيب عن 9 مباريات!

بصمة فيرمينو تغيب عن 9 مباريات!

وجاءت الإصابة في الركبة للاعب ميتروفيتش بعد مواجهة الحزم في ثمن نهائي كأس الملك مساء الاثنين الماضي.

الهلال ضد الحزم - ميتروفيتش
ميتروفيتش

إحصائيات ميتروفيتش مع الهلال

وسجل ميتروفيتش حتى الآن مع الأزرق 10 أهداف في مسابقتي دوري روشن وكأس الملك، مما يجعل غيابه عن مواجهة الفتح صادمة وبمثابة أزمة للفريق الأزرق.

وسيلعب الفتح ضد أزرق الرياض غدًا في الـ6 مساءً على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة