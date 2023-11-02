أزمة لـ الهلال قبل مواجهة الفتح

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يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا مباراة الفتح في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، منقوصًا من أحد أهم عناصره مما يُسبب أزمة هجومية للفريق.
ومن المتوقع غياب اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن مواجهة الفتح بسبب الإصابة.
وجاءت الإصابة في الركبة للاعب ميتروفيتش بعد مواجهة الحزم في ثمن نهائي كأس الملك مساء الاثنين الماضي.
وسجل ميتروفيتش حتى الآن مع الأزرق 10 أهداف في مسابقتي دوري روشن وكأس الملك، مما يجعل غيابه عن مواجهة الفتح صادمة وبمثابة أزمة للفريق الأزرق.
وسيلعب الفتح ضد أزرق الرياض غدًا في الـ6 مساءً على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية”.