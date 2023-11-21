أسئلة أنمار الحائلي ردًّا على حوار سعد اللذيذ تثير الجدل

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تسببت أسئلة أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، في إثارة الجدل حيث وجهها إلى سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد حديث الأخير في برنامج “كورة روتانا” عن الصفقات القوية التي جاءت لدوري روشن في صيف 2023.
وكان اللذيذ قال: “صفقات نادي الاتحاد الصيفية كانت من اختيار اللجنة الفنية في النادي، ولم نتدخل فيها”.
وحول مصير اللاعب جوتا مع العميد قال اللذيذ: “نادي الاتحاد هو من طلب ضم جوتا، وليست كل الصفقات تنجح باستمرار، ولم نجبر الاتحاد على ضم اللاعب”.
وقال الحائلي ردًا على تصريحات اللذيذ: “اسألوا القائمين برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين والبقية 8، عندما أرى استقطابات النصر والهلال أنظر إلى المستوى نفسه”.
وتابع رئيس نادي الاتحاد: “لا تتوقع أن يُعرض مبابي علينا ومن ثم نرفض، ولو كان حديث اللذيذ بتلك الشفافية، فأتمنى يكون كاملًا وواضحًا”.
سعد اللذيذ: صفقات #الاتحاد الصيفية كانت من اختيار الإدارة الفنية#كورة_روتانا pic.twitter.com/Mat1vQwhAw
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023
العجمة يسأل سعد اللذيذ عن موقف "برنامج الاستقطاب" تجاه خروج "جوتا" من قائمة الاتحاد #كورة_روتانا pic.twitter.com/0DPHYGdhk6
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023