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بعد الحديث عن صفقات اللاعبين الأجانب ودور برنامج الاستقطاب

أسئلة أنمار الحائلي ردًّا على حوار سعد اللذيذ تثير الجدل

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
أسئلة أنمار الحائلي ردًّا على حوار سعد اللذيذ تثير الجدل
المواطن - محمد سمعه

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تسببت أسئلة أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، في إثارة الجدل حيث وجهها إلى سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد حديث الأخير في برنامج “كورة روتانا” عن الصفقات القوية التي جاءت لدوري روشن في صيف 2023.

ماذا قال سعد اللذيذ عن صفقات الاتحاد ؟

وكان اللذيذ قال: “صفقات نادي الاتحاد الصيفية كانت من اختيار اللجنة الفنية في النادي، ولم نتدخل فيها”.

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وحول مصير اللاعب جوتا مع العميد قال اللذيذ: “نادي الاتحاد هو من طلب ضم جوتا، وليست كل الصفقات تنجح باستمرار، ولم نجبر الاتحاد على ضم اللاعب”.

رد الحائلي

وقال الحائلي ردًا على تصريحات اللذيذ: “اسألوا القائمين برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين والبقية 8، عندما أرى استقطابات النصر والهلال أنظر إلى المستوى نفسه”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد: “لا تتوقع أن يُعرض مبابي علينا ومن ثم نرفض، ولو كان حديث اللذيذ بتلك الشفافية، فأتمنى يكون كاملًا وواضحًا”.

 

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