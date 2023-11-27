حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج مساند: لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة حال هروب العامل “المواطن” توثق لقطات من مهرجان الوليمة للطعام السعودي ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض تداول السعودية تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال بروابط إلكترونية احتيالية حساب المواطن: الحساب البنكي شرط للحصول على الدعم زيادة الوزن تهدد بالإصابة بأمراض شديدة الخطورة أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر
على الرغم من أن الصداع يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم إلا أن الاستيقاظ بسبب ألم في الرأس قد يشير إلى وجود مشكلة صحية، تتطلب اليقظة واستشارة الطبيب.
والصداع هو عرض للعديد من الأمراض، ويمكن أن يرتبط بأكثر من شكوى صحية لكن صداع الصباح غالبًا ما يكون مرتبطًا باضطرابات النوم، لأن جسم الإنسان يكون في حالة تكيف متزامن مع تغير إعدادات الساعة في محاولة لضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ، ولكن إذا حدث الاستيقاظ في أثناء فترة النوم العميق، فإن الاستيقاظ يكون أصعب بكثير مما في بداية دورة النوم أو نهايتها لذلك يشعر الشخص بالصداع والضيق والضعف”.
وبحسب الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية علم النوم الروسية، يمكن أن يشعر الشخص بالصداع بسبب انحباس الهواء في الغرفة، وإذا كان صداع الصباح لا يزول حتى في حالات تهوية الغرفة بانتظام واتباع نظام نوم محدد، فعلى الشخص استشارة الطبيب، لأن هذا الصداع قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم.
ويمكن علاج الصداع والتخفيف من الأعراض من خلال ما يلي: