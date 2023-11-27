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أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج
المواطن - فريق التحرير

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على الرغم من أن الصداع يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم إلا أن الاستيقاظ بسبب ألم في الرأس قد يشير إلى وجود مشكلة صحية، تتطلب اليقظة واستشارة الطبيب.

أسباب الصداع بعد النوم

والصداع هو عرض للعديد من الأمراض، ويمكن أن يرتبط بأكثر من شكوى صحية لكن صداع الصباح غالبًا ما يكون مرتبطًا باضطرابات النوم، لأن جسم الإنسان يكون في حالة تكيف متزامن مع تغير إعدادات الساعة في محاولة لضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ، ولكن إذا حدث الاستيقاظ في أثناء فترة النوم العميق، فإن الاستيقاظ يكون أصعب بكثير مما في بداية دورة النوم أو نهايتها لذلك يشعر الشخص بالصداع والضيق والضعف”.

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انقطاع التنفس

وبحسب الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية علم النوم الروسية، يمكن أن يشعر الشخص بالصداع بسبب انحباس الهواء في الغرفة، وإذا كان صداع الصباح لا يزول حتى في حالات تهوية الغرفة بانتظام واتباع نظام نوم محدد، فعلى الشخص استشارة الطبيب، لأن هذا الصداع قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم.

علاج الصداع

ويمكن علاج الصداع والتخفيف من الأعراض من خلال ما يلي:

  1.  شرب كمية كبيرة من الماء.
  2. وضع كمادات باردة على الجبهة.
  3. الاسترخاء في مكان مظلم هادئ.
  4. شرب القهوة باعتدال.
  5.  تدليك مكان الألم بأطراف الأصابع.
  6. ممارسة التمارين الرياضية واليوجا.

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