أسبوع ممطر وأجواء مميزة على الرياض والشرقية وشمال السعودية

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توقع محلل الطقس عقيل العقيل أن تشهد المملكة أسبوعًا ممطرًا مميزًا بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على العديد من المناطق.
وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: إن الأمطار المتوقعة سوف تشمل الرياض والمنطقة الشرقية والمناطق الشمالية في المملكة، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مناطق تجمع المياه.
وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف.
فيديو | "أسبوع مقبل ممطر وأجواء مميزة على الرياض والشرقية وشمال المملكة"
الأرصاد يعلن عن حالة مطرية جديدة على عدد من مناطق المملكة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6Z2OpU6iph
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2023