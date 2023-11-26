أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، لخسارة مفاجئة أمام نادي أستون فيلا بنتيجة 2-1 اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أستون فيلا ضد توتنهام

وكان السبيرز بادر بالتسجيل ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الـ22، بينما نجح اللاعب باو توريس في إحراز هدف التعادل لأستون فيلا بالدقيقة الـ45 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب أولي واتكينز الهدف الثاني لنادي أستون فيلا بالدقيقة الـ62.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فريق أستون فيلا 28 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند 26 نقطة في المركز الخامس.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1، وفاز آرسنال على برينتفورد بهدف دون رد.

وتُختتم مواجهات اليوم في الدوري الإنجليزي بلقاء بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.