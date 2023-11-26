حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد نجم برشلونة المعار مُهدد بالاعتزال ضعف خدمات الإنترنت على الخطوط السعودية يثير تذمر المسافرين وظائف شاغرة لدى شركة رتال وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية وظائف شاغرة في وزارة الطاقة غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
تعرض الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، لخسارة مفاجئة أمام نادي أستون فيلا بنتيجة 2-1 اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان السبيرز بادر بالتسجيل ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الـ22، بينما نجح اللاعب باو توريس في إحراز هدف التعادل لأستون فيلا بالدقيقة الـ45 قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب أولي واتكينز الهدف الثاني لنادي أستون فيلا بالدقيقة الـ62.
وبعد المباراة، أصبح رصيد فريق أستون فيلا 28 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند 26 نقطة في المركز الخامس.
وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1، وفاز آرسنال على برينتفورد بهدف دون رد.
وتُختتم مواجهات اليوم في الدوري الإنجليزي بلقاء بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.