Icon

حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد Icon نجم برشلونة المعار مُهدد بالاعتزال Icon ضعف خدمات الإنترنت على الخطوط السعودية يثير تذمر المسافرين Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية Icon وظائف شاغرة في وزارة الطاقة Icon غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، لخسارة مفاجئة أمام نادي أستون فيلا بنتيجة 2-1 اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أستون فيلا ضد توتنهام 

وكان السبيرز بادر بالتسجيل ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الـ22، بينما نجح اللاعب باو توريس في إحراز هدف التعادل لأستون فيلا بالدقيقة الـ45 قبل نهاية الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو نخلة بالقصيم

حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو نخلة بالقصيم

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب أولي واتكينز الهدف الثاني لنادي أستون فيلا بالدقيقة الـ62.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فريق أستون فيلا 28 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند 26 نقطة في المركز الخامس.

أستون فيلا ضد توتنهام

نتائج مباريات أمس 

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1، وفاز آرسنال على برينتفورد بهدف دون رد.

وتُختتم مواجهات اليوم في الدوري الإنجليزي بلقاء بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.

 

أستون فيلا ضد توتنهام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام
السعودية اليوم

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

السعودية اليوم
العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
العالم

العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

العالم
السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
أخبار رئيسية

السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها...

أخبار رئيسية
رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية
أخبار رئيسية

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة...

أخبار رئيسية
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية
السعودية اليوم

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في...

السعودية اليوم