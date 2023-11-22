أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيرحل في 2025

توقع أسطورة ليفربول، جون بارنز، موعد رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز، وذلك بعد اهتمام الاتحاد بضمه في الميركاتو الصيفي.

بارنز يتوقع موعد رحيل صلاح

وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”: “نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلًا في السعودية”.

وأضاف أسطورة الريدز: “ولكن محمد صلاح قال إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده، أنا متأكد من أن الفرصة متاحة للانتقال إلى السعودية، أما متى فلا نعرف”.

وتابع: “أتوقع أن يبقى في ليفربول، إذا تغير ذلك فليتغير.. لم يرحل لأنه أراد البقاء والنادي أراد الاحتفاظ به.. سيبلغ من العمر 32 أو 33 عامًا في نهاية عقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف”.

محمد صلاح يتألق هذا الموسم

ووقع محمد صلاح عقدًا جديدًا مع ليفربول في 2022، لمدة 3 سنوات حتى 2025، وحصل على عرض ضخم من الاتحاد في الصيف الماضي، ويتوقع أن يتم استهدافه مرة أخرى من قبل أندية الدوري السعودي في نهاية الموسم الحالي.

وخطف صلاح الأنظار مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل 10 أهداف.