Icon

50 شركة عالمية رائدة تشارك في معرض الرياض للسيارات Icon توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم Icon خطوة تؤكد اقتراب أنشيلوتي من تدريب البرازيل Icon فيفا يستعيد ذكريات فوز الأخضر: من أكبر مفاجآت المونديال Icon قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون Icon الأفارقة سلاح الرائد الهجومي في دوري روشن Icon تحديثات في جوجل ميتس Icon 4 نصائح لتجنب الإصابة بحصوات الكلى Icon أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيرحل في 2025 Icon رسالة بخط اليد من الربيعة على المساعدات السعودية لغزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد اهتمام الاتحاد بالتعاقد معه

أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيرحل في 2025

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيرحل في 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع أسطورة ليفربول، جون بارنز، موعد رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز، وذلك بعد اهتمام الاتحاد بضمه في الميركاتو الصيفي.

بارنز يتوقع موعد رحيل صلاح

وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”: “نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلًا في السعودية”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد

مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأضاف أسطورة الريدز: “ولكن محمد صلاح قال إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده، أنا متأكد من أن الفرصة متاحة للانتقال إلى السعودية، أما متى فلا نعرف”.

وتابع: “أتوقع أن يبقى في ليفربول، إذا تغير ذلك فليتغير.. لم يرحل لأنه أراد البقاء والنادي أراد الاحتفاظ به.. سيبلغ من العمر 32 أو 33 عامًا في نهاية عقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

محمد صلاح يتألق هذا الموسم

ووقع محمد صلاح عقدًا جديدًا مع ليفربول في 2022، لمدة 3 سنوات حتى 2025، وحصل على عرض ضخم من الاتحاد في الصيف الماضي، ويتوقع أن يتم استهدافه مرة أخرى من قبل أندية الدوري السعودي في نهاية الموسم الحالي.

وخطف صلاح الأنظار مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل 10 أهداف.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار