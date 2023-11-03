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لتقليل الفجوة السعرية

أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات الديزل

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات الديزل
المواطن - فريق التحرير

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قررت مصر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه اعتبارًا من صباح اليوم من الإبقاء على سعر الديزل عند مستواه السابق دون زيادة أو نقصان، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي.

أسعار البنزين في مصر

وبحسب لجنة التسعير فقد تم تحديد سعر البنزين 80 أوكتين بقيمة 10 جنيهات للتر الواحد بدلًا من 8.75 جنيه في السابق في حين تم رفع سعر البنزين 92 أوكتين وهو أشهر الأنواع التي يتم استهلاكها في مصر إلى 11.50 جنيه مقارنة مع 10.25 جنيه في السابق في حين تم رفع سعر بنزين 95 إلى 12.50 بدلًا من 11.25 جنيه في السابق.

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سعر الديزل في مصر

كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار (الديزل) عند 8.25 جنيه للتر، وهو سعر ثابت منذ مايو 2023، حيث تم تغيير أسعار البنزين أكثر من مرة دون المساس بأسعار الديزل.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع.

أسعار النفط اليوم

وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات في مستهل التداول لتصل إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 12 سنتاً أو 0.2% إلى 82.58 دولار للبرميل.

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