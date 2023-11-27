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 مع تراجع الدولار

أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن بنك الاحتياطي الفدرالي انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة.

في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (06:08) بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 2011.90 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، المنتظر يوم الخميس.

تباطؤ التضخم الأمريكي

وعززت أحدث البيانات، والتي أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ في تخفيف سياسة التشديد النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 24.67 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 930.51 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1070.76 دولار.

سعر الذهب في السعودية

وشهدت أسعار الذهب وعيار 21 في السعودية استقراراً، اليوم الاثنين، 27 نوفمبر 2023، بعد تراجع الأسبوع الماضي، وتزامنًا مع عودة سعر الذهب عالميًا للارتفاع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

بينما بلغت أسعار الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 27 نوفمبر 2023 نحو 241.60 ريال سعودي، ما يعادل 64.43 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 27 نوفمبر 2023، سجلت نحو 181.21 ريال سعودي، ما يعادل 48.32 دولار أمريكي.

 

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