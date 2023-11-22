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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس حيث بدأ سعر الذهب في التحرك صعودًا من حالة الثبات التي شهدها خلال عدة أيام.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأربعاء 240.96 ريال وهو قريب من سعر افتتاح التعاملات يوم أمس لكنه أعلى من سعر الإغلاق الذي سجل 238.80 ريال تقريبًا، فيما وصل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم إلى 220.88 ريال.

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أما سعر الذهب عيار 21 فقد سجل في السعودية اليوم حوالي 210.84 ريال مقارنة مع 208.95 ريال يوم أمس فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى 180.72 ريال مقارنة مع 179.10 ريال.

سعر الذهب عالميًا

وعلي الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 21 نوفمبر مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الفدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1990.10 دولار.

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