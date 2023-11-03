أسعار الذهب في السعودية اليوم تسجل 239.44 ريال لعيار 24

تحركت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة في اتجاه الصعود الطفيف، متأثرة بتزايد وتيرة الطلب ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمي والمحلي بطبيعة الحال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وعلى المستوى المحلي فقد افتتح سعر الذهب عيار 24 عند 239.44 ريال مقارنة مع 239.09 ريال سجلها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم حوالي 219.49 ريال مقارنة مع 219.17 ريال المسجلة يوم أمس.

أما على صعيد أسعار الذهب عيار 21 فقد سجل متوسط سعر الجرام اليوم حوالي 209.51 ريال مقارنة مع 209.21 ريال يوم أمس في حين سجل متوسط سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 179.58 ريال مقارنة مع 179.31 ريال يوم أمس، مع التأكيد على أن السعر لا يزال في بداية اليوم ومن المتوقع أن يتحرك صعودًا وهبوطًا بحسب العرض والطلب.

سعر الذهب العالمي

عالميًا ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1983.77 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1991.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6% إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم 1% إلى 1114.02 دولار.