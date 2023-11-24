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أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود
المواطن - فريق التحرير

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عاودت أسعار الذهب في السعودية اليوم مسيرة الصعود بعد الاستقرار الذي شهدته خلال الأيام الأخيرة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية حوالي 240.23 ريال مقارنة مع أعلى مستوى وصله هذا الأسبوع حيث سجل 240.96 ريال يوم 22 نوفمبر الجاري.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 220.21 ريال مقارنة مع 219.90 ريال التي سجلها يوم أمس، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 210.20 ريال مقارنة مع 209.90 ريال يوم أمس.

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وسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الجمعة حوالي 180.17 ريال مقارنة مع 179.92 ريال التي سجلها يوم أمس الخميس.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما تتجه نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر في ظل ضعف أداء الدولار، وتزايد الثقة في أن الفيدرالي الأميركي انتهى من دورة التشديد النقدي الحالية، ووسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

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