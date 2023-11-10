أسعار الذهب في السعودية اليوم دون أدنى مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى خلال أسبوع حيث سجل متوسط سعر خام الذهب في السعودية اليوم حوالي 235.83 ريال مقارنة مع 240.19 ريال التي سجلها يوم الجمعة الماضية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية في مستهل التعاملات الصباحية إلى حوالي 216.17 ريال نزولًا من 220 ريالًا التي سجلها قبل أسبوع، فيما وصل سعر الذهب عيار 21 في السعودية إلى 206.35 ريال مقارنة مع 210 ريالات يوم الجمعة الماضية، بينما وصل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 176.87 ريال مقارنة مع 180.14 ريال سجلها مطلع الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة كما تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% إلى 1962.6 دولار للأونصة، ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أكد فيها أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما ‏يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية للمستثمرين.