Icon

إنذار أحمر من الأرصاد على الطائف وأضم وميسان Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22 بـ237.14 ريال Icon مانشستر سيتي يتأهل لـ ثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في يونج بويز Icon نظرة إيجابية من أوبك+ لنمو الطلب على النفط Icon ميلان يُنعش آماله أوروبيًّا بفوز قاتل أمام باريس سان جيرمان Icon إقليدس ينشر أولى صوره للكون Icon لقطات محرجة لمحتجين يعترضون طريق الملك تشارلز Icon لحظة إعداد كمين للقبض على مقيم يروج الشبو في المدينة المنورة Icon تشافي يهاجم لاعبي برشلونة: أين كان عقلكم ؟! Icon السعودية تصدر إحصاءات محدثة لـ الاستثمار الأجنبي المباشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22 بـ237.14 ريال

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22 بـ237.14 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعها الذي بدأ من يوم الاثنين الماضي حيث تأثرت بتراجع الطلب العالمي الذي يترقب أسعار عوائد السندات.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي مستهل التعاملات الصباحية سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 237.14 ريال مقارنة مع 240.19 التي تم تسجيلها في بداية الأسبوع فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 217.38 ريال مقارنة مع 220 ريالاً سجلها يوم السبت الماضي.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72

حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

وعلى صعيد الذهب عيار 21 فقد بلغ متوسط سعر الجرام الواحد في السعودية اليوم حوالي 207.50 ريال مقارنة مع 208.50 ريال التي سجلها يوم أمس الثلاثاء فيما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 177.86 ريال للجرام دون تغير يذكر عن سعر يوم أمس.

تراجع سعر الذهب

وكان الذهب سجل أول خسارة أسبوعية نهاية الأسبوع الماضي منذ ما يقرب من شهر بعدما كان وصل إلى مستويات قياسية بعد اندلاع المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1979.19 دولار للأونصة بعد ارتفاعه فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار يوم الجمعة. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.5% إلى 1988.60 دولار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك
السعودية اليوم

قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه...

السعودية اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن في 3 مدن

وظائف
سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية
آخر الاخبار

سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية

آخر الاخبار
لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي
العالم

لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد...

العالم
نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3 مليون ريال
السوق

نمو أرباح مجموعة تداول 14.8% إلى 102.3...

السوق
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض...

السعودية اليوم
التأمينات: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي
أخبار رئيسية

التأمينات: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق...

أخبار رئيسية