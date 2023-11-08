إنذار أحمر من الأرصاد على الطائف وأضم وميسان أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22 بـ237.14 ريال مانشستر سيتي يتأهل لـ ثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في يونج بويز نظرة إيجابية من أوبك+ لنمو الطلب على النفط ميلان يُنعش آماله أوروبيًّا بفوز قاتل أمام باريس سان جيرمان إقليدس ينشر أولى صوره للكون لقطات محرجة لمحتجين يعترضون طريق الملك تشارلز لحظة إعداد كمين للقبض على مقيم يروج الشبو في المدينة المنورة تشافي يهاجم لاعبي برشلونة: أين كان عقلكم ؟! السعودية تصدر إحصاءات محدثة لـ الاستثمار الأجنبي المباشر
واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعها الذي بدأ من يوم الاثنين الماضي حيث تأثرت بتراجع الطلب العالمي الذي يترقب أسعار عوائد السندات.
وفي مستهل التعاملات الصباحية سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 237.14 ريال مقارنة مع 240.19 التي تم تسجيلها في بداية الأسبوع فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 217.38 ريال مقارنة مع 220 ريالاً سجلها يوم السبت الماضي.
وعلى صعيد الذهب عيار 21 فقد بلغ متوسط سعر الجرام الواحد في السعودية اليوم حوالي 207.50 ريال مقارنة مع 208.50 ريال التي سجلها يوم أمس الثلاثاء فيما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 177.86 ريال للجرام دون تغير يذكر عن سعر يوم أمس.
وكان الذهب سجل أول خسارة أسبوعية نهاية الأسبوع الماضي منذ ما يقرب من شهر بعدما كان وصل إلى مستويات قياسية بعد اندلاع المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1979.19 دولار للأونصة بعد ارتفاعه فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار يوم الجمعة. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.5% إلى 1988.60 دولار.