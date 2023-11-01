ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 مايكروسوفت تطرح تحديثًا رئيسيًّا لنظام التشغيل ويندوز 11 بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20% بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا في جوائز الاتحاد الآسيوي .. سالم الدوسري سادس سعودي يُتوج بالأفضل في آسيا بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في قطاع غزة فيما لا يزال الطلب مرتفعًا على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.
وفي مستهل التداولات بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 238.24 مقابل 240.47 ريال التي سجلها يوم أمس في نهاية التداولات لكن من المرجح أن يتحرك السعر خلال ساعات النهار بحسب العرض والطلب.
أما سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم فقد سجل حوالي 218.38 ريال مقابل 220 ريالاً سجلها يوم أمس بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 208.46 ريال مقابل 210 ريالات سجلها يوم أمس فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 178.68 ريال مقابل 180 ريالاً سجلها يوم الأمس.
وكانت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.
وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر الماضي، أي قبل يوم واحد من اندلاع العمليات العسكرية في غزة، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية 8%، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.
وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.15 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2003.60 دولار.