أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في قطاع غزة فيما لا يزال الطلب مرتفعًا على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي مستهل التداولات بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 238.24 مقابل 240.47 ريال التي سجلها يوم أمس في نهاية التداولات لكن من المرجح أن يتحرك السعر خلال ساعات النهار بحسب العرض والطلب.

أما سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم فقد سجل حوالي 218.38 ريال مقابل 220 ريالاً سجلها يوم أمس بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 208.46 ريال مقابل 210 ريالات سجلها يوم أمس فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 178.68 ريال مقابل 180 ريالاً سجلها يوم الأمس.

سعر الذهب عالمياً

وكانت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر الماضي، أي قبل يوم واحد من اندلاع العمليات العسكرية في غزة، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية 8%، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.15 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2003.60 دولار.