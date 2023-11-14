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أسعار الذهب في السعودية تعاود رحلة الصعود

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية تعاود رحلة الصعود
المواطن - فريق التحرير

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عادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء إلى مسيرة الصعود بعد رحلة من الهبوط الطفيف خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تأثر سعر الذهب في الأسواق العالمية بارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 234.40 ريال مقارنة مع 233.75 ريال يوم أمس على الرغم من أنه كان قد سجل 237.35 ريال قبل أسبوع فيما وصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 214.87 ريال.

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أما متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد سجل 205.10 ريال مرتفعًا عن سعر إغلاق يوم أمس الذي وصل إلى 204.53 ريال فيما استقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في السعودية عند 175.80 ريال.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار أمس الاثنين، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1945.25 دولار للأونصة. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.6% إلى 1950.20 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.29 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 2.8%إلى 863.03 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 977.58 دولار، متجها لتسجيل أفضل جلسة في ثلاثة أسابيع لكنه ما زال يحوم قرب أدنى مستوى في خمس سنوات.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين.

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