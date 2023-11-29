أسعار الذهب في السعودية تقفز لـ246.56 ريال لعيار 24 حالة الطقس اليوم.. ضباب وأمطار متوسطة وغبار الدولي للمعارض BIE: إكسبو 2030 سيقام في الرياض القلب النابض لدولة شابة وديناميكية شعار إكسبو 2030 يعبّر عن القوة والمرونة السعودية تقود خطة استثمارية ضخمة بمجال النفط لتحسين حياة الملايين أهم مميزات وخصائص RiyadhExpo2030 تفاصيل المؤامرة الكبرى لاغتيال زعيم كوريا الشمالية بالسموم المشعة بوروسيا دورتموند يهزم ميلان بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل باريس سان جيرمان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام نيوكاسل
حلقت أسعار الذهب في السعودية اليوم فوق أعلى مستوى سجلته خلال نصف السنة الأخير، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي حيث يرتبط سعر الذهب في السعودية بحركة الطلب العالمية.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 246.56 ريال مقابل 239.89 ريال سجلها يوم الخميس الماضي فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 226.01 ريال مقارنة مع 219.90 ريال التي سجلها في نهاية الأسبوع الماضي.
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 215.74 ريال فيما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 184.92 ريال مقارنة مع 209.90 ريال و179.92ريال على التوالي.
وعالميًا ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) في ختام تعاملات الأمس، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو . كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2015.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1064.15 دولار للأوقية.