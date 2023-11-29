أسعار الذهب في السعودية تقفز لـ246.56 ريال لعيار 24

حلقت أسعار الذهب في السعودية اليوم فوق أعلى مستوى سجلته خلال نصف السنة الأخير، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي حيث يرتبط سعر الذهب في السعودية بحركة الطلب العالمية.

أسعار الذهب في السعودية

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 246.56 ريال مقابل 239.89 ريال سجلها يوم الخميس الماضي فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 226.01 ريال مقارنة مع 219.90 ريال التي سجلها في نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 215.74 ريال فيما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 184.92 ريال مقارنة مع 209.90 ريال و179.92ريال على التوالي.

سعر الذهب العالمي

وعالميًا ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) في ختام تعاملات الأمس، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو . كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2015.70 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1064.15 دولار للأوقية.